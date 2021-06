Covid, nelle Marche 13 nuovi contagi oggi. E una provincia fa segnare lo zero /Il contagio nelle regioni

ANCONA - Mentre l'allerta sui pericoli di una diffusione della variante Delta resta alta, i nuovi contagi nelle Marche sono 13, una cifra più o meno stabile negli ultimi giorni. C'è adesso da verificare se i positivi siano stati infettati con la temibile variante indiana, come nei casi di Fermo e Senigallia: tre accertati, sei in corso di verifica. Proprio questa mutazione sta facendo cambiare i programmi di riaperture in Inghilterra e allarma altri paesi europei.

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati testati 1891 tamponi: 970 nel percorso nuove diagnosi (di cui 404 screening con percorso Antigenico) e 921 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,3%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 13 (3 nella provincia di Macerata, 3 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, 4 nella provincia di Fermo, 0 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (4 casi rilevati), contatti in setting domestico (3 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (5 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (0 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 0 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening dei 404 test antigenici effettuati non è risultato positivo nessun soggetto.

