Covid, nelle Marche i contagi oggi sono 6.196. Percentuale di positività al 39,6%. Province, ecco dove il virus infetta di più /Trend dei ricoveri

ANCONA - Passaggio in zona arancione o no, le Marche non possono ancora abbassare la guardia. Omicron, la variante più contagiosa che il Covid ha generato fino ad oggi, continua a infettare. No-vax, ma anche bambini ancora non vaccinati. E questi ultimi baby-positivi pesano sul buon andamento della scuola, con genitori alle prese con una normativa sulle quarantene diventata un quiz.

Oggi, 26 gennaio 2022, nelle Marche i nuovi contagi sono 6.196 (ieri 7.806), su 15.628 tamponi esaminati nel percorso diagnostico-screening (da 20.034). La percentuale di positività è del 39,6% (dal 39%) e il tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti è 2.691,01 (ieri 2.664,10).

L'andamento dell'incidenza su 100mila abitanti nelle Marche

Province, ecco dove il virus infetta di più

La provincia di Ancona nelle ultime 24 ore registra 1.636 nuovi positivi, A seguire le province di Pesaro Urbino con 1.437, Macerata con 1.325, Ascoli Piceno con 828 e Fermo 697. Sono 273 i casi di fuori regione.

Il contagio per fasce di età

Malgrado le prime dosi siano aumentate con l'obbligatorietà del Green pass restano le fasce 25-44 e 45-59 anni quelle in cui il virus riesce a colpire maggiormente, anche perché tra 25 e 59 anni è maggiore la presenza di no-vax. Tra 25 e 44 anni i nuovi contagiati oggi sono 1.716, tra 45 e 59 sono 1.371. Anche oggi i dati dell'Osservatorio epidemiologico della Regione Marche mostra come il virus, per la maggior parte dei casi la variante Omega, corra ancora anche tra i giovani: 1.805 nuovi positivi da 0 a 18 anni. La fascia più contagiata è sempre quella 6-10 anni, i bambini della scuola elementare, con 637 casi registrati. Sono 98 i piccolissimi, da 0 a 2 anni, e 250 da 3 a 5.

IL TREND DEI RICOVERI

Ultimo aggiornamento: 10:59

