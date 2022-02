Covid, le Marche in zona gialla con 560 nuovi contagi (ma solo 1.336 tamponi). Età e province, ecco dove il virus corre di più

ANCONA - Il Covid rallenta, complice anche il basso numero di tamponi esaminati la domenica. I dati di questa mattina contano 560 nuovi contagi nelle Marche (ieri 1.634), ma i tamponi del percorso diagnosi-screening sono stati 1.336 (ieri erano stati 4.368). La percentuale di positività oggi è del 41,9% (da 37,4%) e il tasso di incidenza cumulativa passa 888,30 da 919,20. Dati di oggi a parte, bassi e in linea con i giorni post festivi, l'ingresso in zona gialla delle Marche testimonia che il virus nella nostra regione è in una fase di costante diminuzione.

Province, numeri bassi vista l'esiguità dei tamponi effettuati domenica

Ci eravamo quasi disabituati a numeri così bassi di nuovi contagi dall'inizio della quarta ondata. Resta comunque sembre Ancona la provincia con il maggior numero di positivi: 213. Seguono nell'ordine quelle di Macerata con 113 casi, Pesaro Urbino con 89, Fermo con 68 e Ascoli con 63. Sono 14 i nuovi positivi di fuori regione.

Due fasce di età contagiate più delle altre

Con i dati dell'Osservatorio epidemiologico della Regione Marche che portano un po' di speranza sul fronte virus, e fatto salvo che il basso numero di tamponi della domenica contribuisce al risultato, restano sempre le classi di età 25-44 e 45-59 anni quelle in cui il virus continua ad infettare di più. Nelle ultime 24 ore hanno registrato rispettivamente 151 e 122 nuovi contagi. Scendono anche i positovi tra i bambini 6-10 anni che contano 62 casi.

