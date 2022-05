Covid, oggi nelle Marche i nuovi contagi sono 1.382. Province ed età, ecco dove il virus corre di più. Stop mascherine, ecco dove. Ma non abbassiamo la guardia

ANCONA - Cadono alcuni obblighi legati alla pandemia, non è ancora un "liberi da tutto" ma ad esempio da oggi mascherine via anche in bar e ristoranti al chiuso. Ma il numero dei contagi resta a ricordarci che l'epidemia non è finita. Il virus continua a circolare, queste varianti infettano ma hanno un minore impatto sulla ospedalizzazione granzie anche ai vaccini. Ma ogni giorno, tanto per non abbassare la guardia, continuiamo a registrare anche vittime del Covid. Ma veniamo ai dati di oggi, 1 maggio 2022. Nelle Marche i nuovi positivi al virus nelle ultime 24 ore sono 1.382, su 4.353 tamponi esaminati nel percorso diagnosi-screening. La percentuale di positività è del ?31,7%, il tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti è 742,51.

Il tasso di incidenza cumulativo settimanale nelle Marche

Dove il virus circola di più nelle 5 province delle Marche

I contagi nelle Marche divisi per fasce di età

+++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++++

© RIPRODUZIONE RISERVATA