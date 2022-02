Covid, nelle Marche promosse in giallo continua la frenata del virus. I nuovi contagi oggi sono 1.813. Età e province, ecco dove i positivi sono di più /Il trend

ANCONA - Le Marche da lunedì in zona gialla restano osservati speciali i dati sul contagio nella nostra regione. Il cambio di colore, con l'uscita dall'arancione, è una misura ininfluente per i vaccinati, significativa invece per i no vax che potranno accedere nuovamente ad alcuni luoghi con il Green pass base. Resta invece, è bene ricordarlo, l'obbligo vaccinale per gli over 50 nei luoghi di lavoro.

Ma vediamo i dati di oggi, sabato 19 febbraio 2022, diffusi dall'Osservatorio epidemiologico della Regione Marche. I nuovi contagi sono 1.813 (da 1.873 di ieri) su 4.575 tamponi esaminati nel percorso diagnosi-screening (ieri 4.744). La percentuale di positività è del 39,6% (dal 39,5% del giorno prima). L'incidenza oggi passa a 953,77 da 989,47 casi settimanali ogni 100mila abitanti di ieri.

Il tasso di incidenza ogni 100mila abitanti nelle Marche continua a scendere lentamente

Ecco le province dove il Covid circola di più

E' la provincia di Ancona quella con il maggior numero di positivi a Sars-Cov-2 anche oggi con 508 nuovi contagi. A seguire, nell'ordine, le province di Macerata con 395 casi, Fermo con 300, Pesaro Urbino con 274 e infine Ascoli con 259. I nuovi positivi di fuori regione sono 77.

I casi divisi per fasce di età, le due con il maggior numero di no-vax le più contagiate

Con 924 nuovi positivi al Covid sono due le fasce che continuano a tenere alti i contagi nelle Marche. Due fasce di età in cui resiste ancora lo zoccolo duro dei no-vax. Tra 25 e 44 anni infatti i nuovi positivi di oggi sono 477, tra 45 e 59 sono 447. Tra i giovanissimi le fasce di età tra 6 e 10 anni, i bambini delle elementari, e gli adolescenti 14-18 anni sono quelle con il maggior numero di casi, rispettivamente 180 e 110.

IL TREND DEI CONTAGI

