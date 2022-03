Covid nelle Marche, balzo dei contagi: oggi sono 2099. Età e province, ecco dove il virus si riproduce di più /Il trend

ANCONA - Curva dell'incidenza che sta trovando un nuovo equilibrio dopo i rialzi degli scorsi giorni, ma i contagi restano e anzi oggi fanno registrare un consistente balzo. La quarta ondata di Covid non si fa annientare, anzi all'orizzone in alcuni Paesi europei si affacciano nuove varianti, dalla Omicron 2 alla Deltacron. Nuove varianti e nuovi sintomi. Ad esempio Omicron 2 ne accomuna ben sei e sono legati all'intestino.

I pazienti lamentano infatti: nausea, diarrea, vomito, dolore addominale, bruciore di stomaco, gonfiore. La Deltacron - mutazione che somma la variante Delta con la Omicron - è stata sequenziata mesi fa a Cipro (e archiviata come un errore di contaminazione) e di recente in Francia, Paesi Bassi, Danimarca e negli Stati Uniti. Ma, almeno finora, non preoccupa gli scienziati.

Vediamo i numeri di oggi nelle Marche. I nuovi positivi sono 2099 (dopo i 1.512 di ieri), su 10364 tamponi analizzati nel percorso diagnosi-screening (ieri 3.965). La percentuale di positività passa dal 37,9 di sabato al 41,8 di oggi. Il tasso di incidenza su 100mila abitanti è 791,46 (da 752,36).

La scheda con l'incidenza su 100mila abitanti nelle Marche, si nota il rialzo in corso da qualche giorno

Province marchigiane, ecco dove il Covid circola ancora di più

Province, al comando dall'inizio della quarta ondata resta sempre la provincia di Ancona quella che quotidianamente fa registrare il maggior numero di nuovi positivi nelle Marche: oggi sono 595. Seguono, nell'ordine, le province di Macerata con 461 casi, Ascoli Piceno con 367, Fermo e Pesaro Urbino appaiate a 301 mentre i nuovi positivi di fuori regione nelle ultime 24 ore sono 74.

Età dei contagi, due conferme e due fasce in costante rialzo da qualche giorno

Restano le fasce 25-44 e 45-59 anni quelle con il maggior numeri di nuovi infettati dal virus nelle ultime 24 ore, rispettivamente con 540 e 479 casi. Sono due fasce in cui lo zoccolo duro dei no-vax rifiuta la profilassi anche con il Novavax, vaccino realizzato con tecnica tradizionale. In crescita da qualche giorno anche i positivi nei giovani tra 14 e 24 anni, che complessivamente registrano oggi 272 nuovi contagi.

IL TREND DEI CONTAGI

Ultimo aggiornamento: 12:56

