Covid, nelle Marche 1271 casi positivi. Incidenza in calo, una provincia fa registrare ancora numeri elevati / Il trend

ANCONA - Un passo alla volta per quella luce in fondo al tunnel che appare sempre più forte anche se il virus c'è ancora e il Covid problemi, disagi e anche decessi continua a provocarli. E come sempre c'è quella fascia ancora troppo ampia di no vax da convincere con la speranza - ma tenue - che il vaccino Novavax li possa far recedere dalle loro posizioni.

Tasso di incidenza in discesa

L'ultimo bollettino relativo alle Marche parla di 1271 casi positivi a fronte di 4962 tamponi esaminati nel percorso diagnosi-screening con la percentuale di positività che prosegue nella sua flessione e si attesta al 37,3% con il tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti è di 660,31, dunque ancora in discesa.

Province, ecco dove il Covid corre di più

E' sempre la provincia di Ancona quella che fa registrare più casi (386), seguita da Macerata (299) quindi sempre relativamente al bollettino di oggi Fermo (193), Pesaro Urbino (189) e Ascoli (165) con 39 casi positivi relativi a cittadini non marchigiani.

Il virus continua a correre tra le fasce di età dei no-vax

Dati anche stavolta confermati, il virus infetta di più tra i 25 e o 59 anni. Restano infatti le fasce di età 25-44 anni (348 casi) e 45-59 (293 casi positivi) che da sole praticamente costituiscono la metà dei nuovi contagi fatti registrare nelle ultime 24 ore. Stabile il numero dei bambini tra i 6 e i 10 anni e gli adolescenti tra 14 e 18 anno

