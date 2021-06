Coronavirus, nelle Marche morto un uomo di soli 58 anni. Quarantene e ricoveri in picchiata/ La progressione dei contagi

ANCONA - Le curve della pandemia Covid piegano verso il basso anche nelle Marche, dove oggi è stato regsitrato il numero più basso di nuovi positivi degli ultimi mesi. Ma il virus circola ancora e non è opportuno abbassare la guardia. Oggi, martedì 1 giugno, il Gores ha segnalato un morto, purtroppo abbastanza giovane. É deceduto, infatti, un 58enne di Urbino già afflitto da altre malattie.

Da domani Vax days per i 13.600 studenti degli esami di Stato, 5 giorni (fino a domenica) per sottoporsi alla profilassi antiCovid

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 3.018 persone. Si tratta di 1.696 uomini e 1.322 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,2% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (978), seguita da Ancona (965), Macerata (509), Fermo (289) e Ascoli (243). Sono 34 le vittime provenienti da fuori regione.

LA PROGRESSIONE DEI CONTAGI

Chiede le ferie e l'ospedale di Torrette concede il via libera all'infermiere no vax: «Scelta a scopo prudenziale»

RICOVERI ANCORA IN CALO

Continua la discesa dei ricoverati per Covid nelle Marche: oggi sono scesi a 126, 11 in meno di ieri. Calano i pazienti in terapia intensiva (23, -4), quelli in semi intensiva (44, -2) e quelli in reparti non intensivi (59, -5). É rimasta una sola persona in osservazione al pronto soccorso (-2), mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 91 (+3). Sono 3.479 (-214) le persone in isolamento domiciliare e 5.529 (-137) quelle in quarantena.

