Coronavirus, ricoveri in calo e zero morti in 24 ore: è la terza volta in 10 giorni nelle Marche/ La progressione dei contagi

ANCONA - Contagi in calo, ma non abbastanza per agganciare rapidamente la zona bianca: resta alta l'attenzione nelle Marche sull'emergenza Covid. Oggi, venerdì 28 maggio, arrivano buone notizie anche sul fronte dei decessi: per la terza volta in dieci giorni, infatti, non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore. Era successo il 18 ed il 22 maggio scorso dopo sette lunghissimi mesi.

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 3.011 persone. Si tratta di 1.692 uomini e 1.319 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,2% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (977), seguita da Ancona (963), Macerata (508), Fermo (287) e Ascoli (243). Sono 33 le vittime provenienti da fuori regione.

SCENDONO ANCORA I RICOVERATI

Scende ancora il numero dei ricoverati per Covid nelle Marche: oggi sono 158 (8 in meno rispetto a ieri). Restano stabili a quota 52 i degenti in Semintensiva, mentre scendono quelli in Terapia intensiva 30, -4) e nei reparti non intensivi (76, -4). Salgono invece gli ospiti di strutture territoriali (91, +7) e gli assistiti in pronto soccorso (4, +3). Scende il numero di positivi in isolamento domiciliare (4.067, -70) e quello delle quarantene (6.367, -437).

