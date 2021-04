Covid, altri 13 morti oggi nelle Marche /L'andamento del virus in tempo reale

ANCONA - Altri 13 morti per il Covid oggi 15 aprile 2021 nelle Marche. Dall'inizio della pandemia le vittime nella nostra regione sono state 2830. Dei 13 decessi di oggi, nove riguardano uomini e quattro donne. La vittima più giovane aveva 69 anni, un uomo di Apecchio. Ed è la provincia di Pesaro Urbino quella che paga il prezzo più caro oggi al coronavirus: 9 dei 13 decessi.

Ancora giù il numero dei ricoveri per Covid-19 nelle Marche: in tre giorni -112. Nell'ultima giornata 37 degenti in meno nelle strutture ospedaliere regionali: ora sono 750. In calo, comunica il Servizio Sanità della regione, i ricoverati in Terapia intensiva (112; -4), in Semintensiva (176 (-13) e nei reparti non intensivi (462; -20). Stabile il numero di ospiti di strutture territoriali (241) mentre gli assistiti nei pronto soccorso diminuiscono a 30 (-13). Scendono sotto il 7mila i positivi in isolamento domiciliare (6.986; -83) e le quarantene per contatto con contagiati sono 13.084 (-36; ci sono 5.233 persone con sintomi, 210 sono operatori sanitari). I guariti/dimessi salgono a 83.003 (+427).

