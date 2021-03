Nelle Marche oggi altri 12 morti, tra loro tre sessantenni /La progressione del contagio in tempo reale

ANCONA - Il Covid nelle Marche oggi da altri 12 morti, tra loro tre sessantenni: un uomo di 61 anni di Cantiano, un altro di Jesi e una donna di Porto Sant'Elpidio, questi ultimi entrambi di 62 anni. Il numero delle vittime nella nostra regione dall'inizio della pandemia ha toccato quota 2464.

Due settimane di numeri in rialzo per i ricoveri correlati al Covid-19 nelle Marche: nell'ultima giornata hanno raggiunto gli 880 (+12) soprattutto a causa di un'impennata di pazienti in Semintensiva (226, +12); 48 le persone dimesse. Resta invece invariato, comunica il Servizio Sanità della Regione, il numero dei degenti in Terapia intensiva (133) e nei reparti non intensivi (521). Saliscendi per gli assistiti in pronto soccorso che dopo la discesa di ieri (-12) risultano il rialzo (141, +16). Gli ospiti di strutture territoriali sono 235 (+2). In leggero calo i positivi in isolamento domiciliare (9.237, -47) mentre crescono le quarantene per contatto con positivi (21.829, +292; 8.575 con sintomi, 383 operatori sanitari).

