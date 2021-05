Coronavirus, altri tre morti in un giorno nelle Marche: il più giovane aveva 63 anni/ La mappa del contagio

ANCONA - Contagi Covid in calo, ma anche due Comuni che entrano in regime di "arancione rafforzato": l'emergenza coronavirus non è ancora superata nelle Marche. Oggi, martedì 11 maggio, il Gores ha segnalato 4 morti. Si tratta di due uomini, un 88enne di Fano (Pu) ed un 63enne di Castelleone di Suasa (An), e due donne, una 72enne di Agugliano (An) ed una 92enne di Ostra vetere (An). Erano tutti già afflitti da altre potologie.

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 2.977 persone. Si tratta di 1.675 uomini e 1.302 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,1% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (973), seguita da Ancona (952), Macerata (497), Fermo (285) e Ascoli (237). Sono 33 le vittime provenienti da fuori regione.

LA MAPPA DEL CONTAGIO

CALANO ANCORA I RICOVERATI

Calano ancora i ricoverati per covid nelle Marche: oggi 469, 23 meno di ieri. La discesa è generalizzata: in terapia intensiva (53, -5), in semi intensiva (103, -1) e nei reparti non intensivi (213, -23). Sono 4.859 i positivi in isolamento domiciliare e 10.910 le persone in quarantena.

