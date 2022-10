Covid, nelle Marche l'incidenza scende ma aumentano i ricoveri

ANCONA- Il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche sta continuando a salire. Allo stato attuale sono 152, esattamente +4 in 24 ore. Il dato, tuttavia, fa riferimento ai pazienti in reparti non intensivi.

Gli ultimi dati

Nell'ultima giornata si registrano 1.533 casi di positività su 2.994 tamponi eseguiti e nuova battuta d'arresto per l'incidenza ogni 100mila abitanti che scende da 565,69 a 530,19. Tre le persone decedute in 24ore che fanno salire il totale regionale di vittima a 4.140. Nei pronto soccorso ci sono 23 assistiti in osservazione.

La quinta dose

«Da oggi il ministero, con una circolare arrivata stamani, ha autorizzato la somministrazione della quinta dose di vaccino anti Covid per le persone che, avendo ricevuto la quarta dose da più di 120 giorni, possono ricevere la quinta». Lo ha riferito l'assessore regionale alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini a margine della seduta del Consiglio regionale.