Covid, poco più di mille positivi e incidenza in "picchiata" nelle Marche, ma cala il numero dei tamponi/ Il trend

ANCONA - Cominciano oggi, nelle Marche, le somministrazioni delle quarte dosi di vaccino anti Covid per anziani e fragili. L'ampia copertura ha fatto sì che questa ondata, malgrado un alto numero di contagi, non abbia messo troppo sotto pressione le strutture ospedaliere. I totali giornalieri restano comunque elevati, segno che la soglia d'attenzione non va abbassata. I dati di oggi sono comunque confrotanti, con poco più di mille positivi e l'incidenza che si abbassa notevolmente, anche se va sottolineato un numero di tamponi testati sotto la media.

Oggi, martedì 12 aprile, il Gores ha segnalato 1.071 nuovi positivi (ieri erano stati 2.656) con un tasso di infezione del 38% (dal 39,5%) sui 2.282 tamponi diagnostici analizzati (6.720). L'incidenza scende sensibilmente e oggi si attesta a 829, 22 casi settimanali ogni 100mila abitanti (889,83).

I contagi per provincia e claasse di età

È ancora Ancona la provincia più colpita (296), seguita Ascoli Piceno (233), Macerata (201), Pesaro Urbino (191), e Fermo (111); 39i provenienti da fuori regione. Tra le fasce d'età resta quella tra 45 e 59 anni quelle

che fa registrare il numero assoluto più alto di positivi (255), seguita dai 25-44eeni (234), 60-69enni (139) e 70-79enni(130).

Quarta dose del vaccino anti Covid per anziani e fragili: nelle Marche si parte da oggi. Ecco come prenotarsi

IL TREND DEI CONTAGI

