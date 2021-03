Da domani nelle Marche via alle prenotazioni per il vaccino anti-Covid per la fascia d'età dai 70 ai 79 anni: ecco come fare

ANCONA - Il momento tanto atteso. Scatta domani nelle Marche la prenotazione per il vaccino anti-Covid 19 per la fascia d'età che va dai 70 ai 79 anni con modalità ben precise. Per tutti coloro che possono raggiungere i punti vaccinali della popolazione individuati sul territorio regionale sarà possibile prenotare le vaccinazioni anti Covid attraverso il portale di Poste Italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o tramite il numero Verde 800.00.99.66 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

Per quel che riguarda invece la prenotazione online, oltre ai dati personali dell'utente, occorrerà disporre del numero di tessera sanitaria e del codice fiscale, e di un numero di cellulare al quale verrà notificata la conferma.

Da ricordare che con l'ausilio di Poste Italiane, è possibile prenotare anche nei PostaMat attivi sul territorio regionale (è sufficiente inserire la tessera sanitaria) o tramite i portalettere che consegnano la posta a casa. Una volta avviata la prenotazione, all'utente verrà immediatamente comunicato il giorno, la sede dove verrà somministrato il vaccino e l'orario in cui ci si deve presentare al punto di Vaccinazione. l momento della somministrazione della prima dose, sarà comunicato anche il giorno per effettuare il richiamo. Le informazioni sulla campagna vaccinale nella nostra regione sono disponibili al link: https://www.regione.marche.it/vaccinicovid.

