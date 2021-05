Coronavirus, oggi due decessi. Negli ospedali si svuotano i reparti Covid/ Il tasso regionale di letalità

ANCONA - Sono state due, nella giornata di ieri, le vittime del Covid nelle Marche secondo il bollettino diffuso dalla Regione Marche. Si tratta di una maceratese di 50 anni, morta all'ospedale regionale di Torrette, e di un uomo di Montegranaro, di 78 anni, che era ricoverato a Fermo. Il totale delle vittime della pandemia da Coronavirus sale così a 3015.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Marche, un Comune su cinque è Covid free ma due province sono... L'INTERVISTA Il coordinatore del Dipartimento prevenzione Asur: «Attenti ai... I REALI Kate Middleton, vaccino contro il Covid: «Grazie per tutto...

Tasso di letalità regionale

LEGGI ANCHE:

Meteo, l'instabilità lascia spazio al sole. Arriva l'anticiclone, temperature in crescita

Addio Millo Orlandini, comandante partigiano: «Non posso perdonare ai fascisti di avermi reso cattivo»

Un bilancio durissimo che viene appena mitigato dalla consapevolezza che i numeri sui contagi mostrano come la curva stia decisamente virando verso il basso. Sempre la Regione ha reso noti i dati sui ricoveri e anche in questo caso c'è una diminuzione rispetto al giorno precedente, il saldo (il totale è di 141) è di meno 9 ricoveri di cui 2 in Terapia Intensiva; 3 in Semi-Intensiva e 4 in reparti non intensivi. Attualmente nelle terapie intensive di Marche Nord ci sono 12 pazienti, 2 nell'Azienda di Torrette, 2 al Carlo Urbani di Jesi, 3 al Covid Hospital di Civitanova Marche, 3 al Murri di Fermo e 6 al Madonna del Soccorso di San Benedetto.

Ultimo aggiornamento: 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA