Contagi Covid, nelle Marche sono 444, l'11,3% per cento dei tamponi. Crescono i bambini positivi e i no-vax. Due province più a rischio /Il trend

ANCONA - Ancora troppi contagi, il trend è sostanzialmente stabile ma verso l'alto. Oggi nelle Marche i nuovi positivi al Covid sono 444 su 3.916 tamponi esaminati nel percorso diagnostico-screening, con una percentuale di positività dell'11,3%. Il tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti è 187,01. Dati che devono far riflettere sull'importanza di fare il vaccino e di osservare comunque le regole di distanziamento in questi giorni che iniziative e shopping di Natale possono portare in luoghi affollati.

Due province sopra a quota cento

E' sempre la provincia di Ancona a far registrare il più alto numero di nuovi contagi a Sars-Cov-2 con 118 positivi in 24 ore. Seguita da quelle di Ascoli Piceno con 105, Pesaro Urbino con 82, Macerata con 74 e Fermo con 47. Sono 18 i nuovi casi di persone infette di fuori regione.

Sempre in salita il numero di bambini positivi

Il virus continua a infettare nelle due fasce 25-44 anni e 45-59 con rispettivamente 93 e 105 nuovi contagi Covid a dimostrazione dell'alto numero di no-vax in questi due gruppi di età. Ma il dato che preoccupa ancora è quello dei giovani, con la fascia della scuola elementare (6-10 anni) che fa segnare 44 nuovi positivi. Da 0 a 18 anni oggi sono complessivamente 109.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

