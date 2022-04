Covid, altri 1829 contagi nelle Marche con l'incidenza in crescita. Ecco le province dove il virus corre. Morta donna di 57 anni / Il trend

ANCONA - Il Covid circola ancora, anche se la variante Omicron porta meno persone al ricovero in rianimazione. Nelle Marche i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 1829 (in flessione rispetto a ieri quando ne erano stati segnalati 2.063), su 5913 (ieri 4.775) tamponi analizzati nel percorso diagnosi-screening. Il tasso di positività si attesta al 36,5% (rispetto al 43,2% di ieri), mentre il tasso di incidenza cumulativa ogni 100mila abitanti di oggi è 827.82 (in crescita rispetto all'816,77 di sabato).

IL VIRUS PROVINCIA PER PROVINCIA

E' sempre la provincia di Ancona quella che fa registrare il più alto numero di nuovi positivi al Covid, nelle ultime 24 ore i casi sono stati 520. A seguire, nell'ordine, le province di Ascoli Piceno con 370 contagi, quindi Macerata con 347, Pesaro Urbino con 299, Fermo con 2132 mentre sono 81 i nuovi contagiati dal Covid di fuori regione.

MUORE UNA DONNA DI 57 ANNI

Oggi è stato segnalato il decesso legato al Covid di due persone nelle Marche: sono una donna di 57 anni di Sant'Elpidio a Mare e un 89enne di San Severino Marche entrambi con patologie pregresse. Da inizio pandemia sono state 3.826 le vittime nelle Marche, 2.122 uomini e 1.704 donne. Cala il numero dei ricoverati, che oggi sono 183 (uno in meno rispetto a ieri). Scendono da sette a sei quelli in terapia intensiva, sono invece 177 quelli in area medica: due ricoveri in meno rispetto a ieri nei reparti semi-intensivi, due in più in quelli non intensivi.

I CASI DI COVID NELLE FASCE DI ETA'

Restano le fasce di età 25-44 e 45-59 anni quelle con il più alto numero di infettati quotidiani nelle Marche. Tra 25 e 44 anni sono 495, tra 45 e 59 sono invece 438 Tra i giovanissimi sono gli adolescenti tra 14 e 18 anni i più contagia con 68 casi. La fascia 19-24 anni conta invece 70 nuovi positivi. Da sottolineare anche i 153 contagi tra gli 80 e 89 anni e i 178 casi nella fascia 70-79 anni

IL TREND DEI CONTAGI

Ultimo aggiornamento: 14:13

