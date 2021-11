Covid, nelle Marche oggi 226 nuovi contagi. Tasso di incidenza sopra a 106. Le province dove il virus fa più infettati /Il trend nelle regioni

ANCONA - Il virus continua a circolare nelle Marche. Eccome. I nuovi contagi Covid oggi sono 226 su 2662 tamponi processati nel percorso diagnostico-screening, con una percentuale di positività dell'8,5%. Numeri più o meno in linea con quelli degli ultimi giorni. Quello che registra una nuova impennata è il tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti che sale ancora a 106,83, registrando una crescita esponenziale ormai da giorni. Uno dei parametri da tenere in considerazione per non scivolare verso la zona gialla, insieme al tasso di occupazione dei posti nelle terapie intensive che ieri sono cresciuti di 3 ricoveri riavvicinando le Marche alla soglia massima.

Il grafico del tasso di incidenza settimanale mostra la crescita

E' Ancona la provincia che guida la classifica dei nuovi contagi (71), seguita da Pesaro Urbino e Fermo (entrambe con 41 nuovi positivi), Ascoli Piceno (37) e Macerata (27). Nove i casi di fuori regione.

Tornano a salire i contagi tra i più piccoli

Sono ben 22 i bambini tra 6 e 10 anni nella lista dei nuovi contagiati di oggi, 54 se prendiamo in considerazione la fascia da 0 a 18 anni. Il numero maggiore di casi anche questa volta appartengono alle classi 25-44 e 45-59 anni, quelle dove maggiore è la presenza di no-vax, che insieme contano 115 nuovi positivi. A loro si aggiunge la classe 60-69 anni, con 25 infettati.

