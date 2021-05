Il virus nelle Marche fa ancora 4 morti in 24 ore: tra loro anche un uomo di soli 57 anni/ La mappa del contagio in tempo reale

ANCONA - I nuovi contagi Covid non scendono come tutti si aspettavano nelle Marche. Anzi, nella provincia di Pesaro Urbino il dato spinge addirittura ad ipotizzare una misura contenitiva con uno scatto di fascia superiore alla zona gialla di cui godono ancora le Marche. Un provvedimento da adottare con ordinanza del governatore Francesco Acquaroli, a tutela della libertà di lavoro e movimento del resto della regione. L'atteso "zero vittime" poi ancora tarda, dopo i tre morti di ieri oggi il Gores della Regione Marche ha comunicato che i decessi da Covid sono stati 4: un uomo di soli 57 anni di Osimo (An) e tre donne. Tutti soffroivano anche di altre malattie

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 2.981 persone. Si tratta di 1.676 uomini e 1.305 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,1% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (973), seguita da Ancona (954), Macerata (499), Fermo (285) e Ascoli (237). Sono 33 le vittime provenienti da fuori regione.

RICOVERI ANCORA IN CALO

Calano ancora i ricoverati per covid nelle Marche: oggi sono 452, 17 meno di ieri. La discesa è generalizzata: in terapia intensiva (51, -2), in semi intensiva (94, -9) e nei reparti non intensivi (207, -6). Sono 4.806 (-53) i positivi in isolamento domiciliare e 10.677 (-233) le persone in quarantena.

