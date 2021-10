Marche, sono 57 i casi positivi di oggi. Stazionario il tasso di incidenza al 31,3 / Il trend dei contagi

ANCONA - Covid, situazione pandemica stazionaria. E' quanto emerge dal bollettino dell'Osservatorio epidemiologico regionale diffuso questa mattina. Sono 57 i casi positivi al Coronavirus emersi dall'analisi di 3.131 tamponi con un tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti che è a pari a 31.30. I 57 casi di oggi sono divisi essenzialmente in tre province: 14 a Pesaro-Urbino; 13 ciascuno a Macerata e Ancona.

Sono 9 i casi in provincia di Ascoli Piceno, 1 a Fermo e 7 provenienti da fuori regione. Per quanto riguarda i contagi, la maggioranza (18) proviene da contatto domestico; 15 sono da contatto stretto con un caso positivo, 2 da setting scolastico e formativo, 1 in ambiente lavorativo.

