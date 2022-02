Covid Marche, sono 2.153 i positivi di oggi. In una settimana casi in calo del 34% / Il trend dei ricoveri

ANCONA - Coronavirus, nelle Marche sono scesi del 34% in una settimana i casi positivi. Il dato emerge dal Bollettino di oggi, domenica 13 febbraio 2022, dell'Osservatorio epidemiologico regionale diretto dal dottor Marco Pompili.

I nuovi casi positivi di oggi, domenica 13 febbraio 2022, sono 2.153 con un tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti che si attesta su 1.161,58. Il tasso di positività è al 35,8%. La discesa non è più così veloce ma è consolidata anche nella percezione dei marchigiani. Nonostante la zona Arancione, infatti, durante il fine settimana strade, negozi e locali sono tornatia riempirsi nel segno della sicurezza. Da notare anche come molti preferiscano ancora indossare la mascherina a riprova che non si tratta di un provvedimento imposto ma di un individuale previsione di sicurezza.

Il contatto stretto con un caso positivo rimane la principale causa di contagio (750) seguito dal contatto domestico (617). Si fermano a 2 i casi in ambiente scolastico e a 1 quello in ambiente lavorativo.

Le province più colpite sono Ancona (556) e Macerata (512). Tra le classi di età spiccano le tradizionali 25-44 anni (601) e 45-59 (473). Significativo anche il dato dai 3 al 10 anni che complessivamente radunano 300 casi.

Con l'incidenza di oggi domenica 13 febbraio 2022, la settimana si chiude con 17.400 casi positivi, cioè una media di 2400 casi positivi al giorno. Una settimana fa i casi positivi erano 26.470 con una media di 3781 casi positivi al giorno. Una riduzione del 34%.

Trend giorno per giorno dei ricoveri

