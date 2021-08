Covid, i nuovi positivi oggi nelle Marche sono 217. Una provincia stacca tutte per il numero di casi. Un decesso /L'andamento dei contagi in tempo reale

ANCONA - Sono 217 i nuovi positivi al Covid nelle Marche, oggi 6 agosto 2021, su 1500 tamponi processati, una percentuale di positivitàdel 14%. Il tasso di incidenza ogni 100mila abitanti sale a 73,66. La provincia dove il Covid contagia di più è Pesaro Urbino (89 nuovi contagi), seguita da Macerata (42), Fermo (35), Ancona (24), Ascoli (24). I positivi di fuori regione sono 12.

RICOVERI +1, UN DECESSO

Aumentano i ricoveri per Covid nelle Marche, oggi sono 51 (+1): terapia intensiva 5 (+1) semi intensiva 8 (+1), reparti non intensivi 38 (-1). Registrato dal Gores Marche un decesso, un 90enne di Tolentino, già afflitto da altre malattie. Dall'inizio dell'epidemia sono stati 3.041 i morti nelle Marche, 1.708 uomini e 1.333 donne.

Dei 217 nuovi positivi, 34 sono sintomatici, 56 causati da contatti domestici, 61 da contatti stretti con un positivo, 11 per contatti in ambiente di vita/socialità, 3 in ambito lavorativo; per 46 sono in corso gli approfondimenti epidemiologici.

