Covid Marche, in un giorno 4,257 positivi. Tasso di incidenza sopra mille, ma il conteggio dei casi è cambiato / Il trend dei ricoveri

ANCONA - Sono 4.257 i nuovi casi positivi al Coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, venerdì 14 gennaio 2022, redatto dalla Regione per monitorare la pandemia di Covid. Un numero molto elevato che, tuttavia, va letto alla luce della nuova circolare della Regione Marche in cui si stabilisce che «il Tampone Antigenico Rapido è sufficiente nella diagnostica di un caso positivo».

Quindi nel conteggio ora confluisce tutta la diagnostica effettuata con tampone molecolare e antigenico anche nelle Farmacie convenzionate e nei Laboratori analisi e strutture/professionisti autorizzati e accreditati, non solo nel caso di contatto di soggetto positivo, come avveniva in precedenza.

Il tasso di incidenza schizza verso l'alto e supera quota mille ogni centomila abitanti attestandosi a 1.027,76.

Il report delle province vede Ancona, Pesaro e Macerata superare i mille casi.

Per quanto riguarda le fasce di età, i casi più numerosi sono tra 25-44 anni (1.196) e 45-59 (966).

Trend giorno per giorno dei ricoveri

