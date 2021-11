Covid, altri 210 nuovi positivi oggi nelle Marche. Ecco le province in cui il virus gira di più /Il contagio in tempo reale

ANCONA - I nuovi positivi al Covid nelle Marche lasciano ancora con il fiato sospeso. Oggi, 12 novembre 2021, sono 210 su 1983 tamponi esaminati nel percorso nuove diagnosi, ieri erano stati 230 con 2101 test: dunque una situazione sostanzialmente in linea. La percentuale di positività è del 10,6% (ieri del 10,9%). Il tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti è dell'85,32%.

Il grafico mostra il tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti nelle Marche

Insomma, il virus è tornato a girare limitato anche nella gravità di chi si ammala grazie ai vaccini.E Sars-Cov-2 continua a colpire in quelle fasce di età in cui è più alta la percentuale di no vax: 25-44 anni e 45-59.

Resta sempre Ancona la provincia con il maggio numero di nuovi positivi al Covid (65), seguita nell'ordine da Macerata (43), Ascoli Piceno (38), Fermo (34) e Pesaro Urbino (26)). Sono 4 i nuovi contagiati di fuori regione.

