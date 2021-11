Covid Marche, 378 nuovi positivi e picco in una provincia. In rianimazione il 64% non vaccinato, tasso di incidenza stabile/Il trend dei ricoveri

ANCONA - Sono 378 i nuovi casi positivi al Coronavirus nelle Marche. Lo riferisce il bollettino dell'Osservatorio epidemiologico diffuso dalla Regione Marche. Il tasso di incidenza ogni 100mila abitanti è 171,70 e rimane molto alto ma stabile rispetto alla giornata precedente quando era 171.90.

La distribuzione tra le province delle Marche è sostanzialmente omogenea. Spicca il balzo in avanti di Ascoli Piceno con 79 casi. La provincia con il maggior numero è comunque Pesaro (95), seguono Macerata (83), Ascoli appunto (79), Ancona (69) e Fermo (45). Sette i casi provenienti da fuori regione.

Per quanto riguarda le classi di età restano le più colpite quelle tra 25-44 anni (96 casi) e 45-59 (85). Molto significativo anche il numero di positivi da 6 a 13 anni con 63 casi complessivi.

Dai dati emerge che lo scudo vaccinale è una sicurezza in questa fase della pandemia. In terapia intensiva il 64% dei ricoverati non è vaccinato, dato però da leggere anche rispetto alla platea delle persone interessate che è ovviamente maggiore per i vaccinati: al netto di questa importanza differenza su 100mila abitanti il tasso di ricoverati non vaccinati è del 3,47% mentre quello dei vaccinati (con 2 o 3 dosi) è dello 0,73%.

Analogo discorso per gli altri reparti: in area medica su 100mila abitanti il tasso di ricoverati non vaccinati è del 10,42% che scende a 2,63% per i vaccinati. Il tasso di casi positivi generali, sempre su 100mila abitanti, è del 50,62% per i non vaccinati e del 15,80 per i vaccinati.

IL TREND DEI RICOVERI

