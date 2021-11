Covid, 253 nuovi positivi nelle Marche. Tre province più colpite, molti casi nella fascia da 6 a 13 anni / Il contagio nelle regioni

ANCONA - Sono 253 i nuovi casi di contagi da Coronavirus nelle Marche come emerge dal bollettino della Regione Marche di oggi 13 novembre 2021 sulla pandemia Covid. Un dato in linea con quello degli ultimi giorni con il rialso del tasso di incidenza cumulativo che arriva a 90,70 ogni 100mila abitanti. Il tasso di positività è invece del 12 dal momento che sono 2117 i tamponi esaminati nel percorso diagnostico/screening.

APPROFONDIMENTI QUARTA ONDATA Il Covid riparte, come fermare i contagi? Terza dose, Green pass e... L’ORGANIZZAZIONE La curva del Covid risale, la Regione prepara un piano in nove mosse... ANCONA Sos all'Hub di Torrette che rischia l'overbooking: 486...

Il tasso di incidenza cumulativo nelle Marche ogni 100mila abitanti

I nuovi casi positivi sono diffusi in tutta la regione: in particolare tre province sono sopra il 50 casi. Sono Peasro Urbino (59 casi), Macerata (57) e Ancona (55). Sono 36 i casi in provincia di Fermo e 33 in provincia di Ascoli Piceno; 13 infine i casi che provengono da fuori regione.

Per quanto riguarda le fasce di età, lepiù colpite sono sono quelle tra 25-44 anni (78 casi) e 45-59 (51) ma spicca l'elevato numero di contagiati tra i 6-10 anni con ben 22 casi e tra 11-13 anni con 16.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

© RIPRODUZIONE RISERVATA