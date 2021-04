Covid, i morti oggi sono 6 nelle Marche, il più giovane aveva 65 anni /L'andamento del virus in tempo reale

ANCONA - Rallenta la curva pandemica dei contagi da Covid. Ma le Marche oggi 16 aprile registrano ancora 6 morti, 5 uomini e una donna, dopo i 13 decessi di ieri e i 19 di mercoledì. La vittima più giovane è un uomo di 65 anni di Jesi. Un segno ancora più importante in una fase delicata per il futuro della regione che guarda alla zona gialla. Oggi il premier Mario Draghi ha indicato il programma delle riaperture, dai bar ai ristoranti, fino ai cinema e ai treatri. Dal 26 aprile solo all'aperto ma la strada per un ritorno alla "normalità" con il procedere della campagna di vaccinazione sembra tracciata. Ma a un patto: i numeri della pandemia devono essere da zona gialla, anche se si partirà con misure comunque "rinforzate".

