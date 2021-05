Covid, risale il numero dei morti: nelle Marche oggi sono due settantenni /Il contagio nelle regioni in tempo reale

ANCONA - Il Covid torna a uccidere nelle Marche. Oggi, 23 maggio 2021, il Servizio Salute della Regione Marche ha comunicato che i morti sono stati due. Le vittime sono entrambe uomini, un pesarese di 73 anni e un ascolano di 77. La settimana appena conclusa per due volte le Marche avevano registrato "zero morti", il 18 maggio e il 22 maggio, per trovare un altro "zero" bisogna andare indietro nel tempo di 7 mesi, al 18 ottobre 2020.

Anche oggi, domenica 23 maggio 2021, prosegue il calo dei ricoveri con Covid-19 nelle Marche: sono 212, 13 di meno di ieri. In diminuzione anche il numero (36) delle persone in Terapia intensiva (-3), in Semintensiva sono 71, (scendono di 8) e in reparti non intensivi dove risultano essere 105 (-2). I dimessi oggi secondo la scheda gialla della Regione Marche sono 18. Scende anche il numero di positivi in isolamento domiciliare (4.296, 9 meno di sabato 22 maggio). Meno 280 è invece il dato delle quarantene (8309) per contatto con positivi. Il totale degli attualmente positivi nelle Marche è 4.508 (-22), guariti 94.432 (+129).

