Un'altra vittima da Covid nelle Marche, il totale dall'inizio della pandemia sale a 997

ANCONA - Un altra vittima da Covid-19 nelle Marche. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore presso l'Ospedale di Fermo si è verificato il decesso di una signora di 87 anni residente ad Ascoli che presentava patologie pregresse. Le vittime da coronavirus salgono così a 997 dall'inizio della pandemia.

LEGGI ANCHE: Coronavirus in Italia, 89 morti e 10.874 nuovi positivi. Quattro regioni oltre i mille casi, 870 in terapia intensiva

LEGGI ANCHE: Coronavirus, i nuovi positivi nelle Marche sono 89, in calo ma con meno tamponi/ I numeri del contagio

LEGGI ANCHE: Via libera ai tamponi rapidi con la risposta in 12 minuti: delibera e accordo con le farmacie

Cresce nelle Marche anche il numero dei ricoverati che passa da 113 a 118. E aumenta anche quello dei pazienti in Terapia Intensiva: da 16 a 19. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. Nell'ultima giornata due degenti in più in Intensiva ad Ancona (da 6 a 8) e uno in più a San Benedetto del Tronto (da 3 a 4), oltre ai sette di Marche Nord. Su anche il numero dei pazienti in sub intensiva (da 1 a 4): sono tre a Marche Nord (+2) e uno a Macerata. Nei reparti non intensivi questo è il quadro di ricoveri: 38 agli Ospedali Riuniti di Ancona (35 in Malattie Infettive, 3 in Mps), due all'Inrca di Ancona, 16 a Marche Nord (15 in Malattie Infettive, una in Ostetricia), 28 a Fermo. Altri degenti sono assistiti a Jesi (4), Civitanova Marche (2), Ascoli Piceno (3), San Benedetto (2). Restano 38 gli ospiti della Rsa di Campofilone. Positivi isolati in casa da 2.005 a 2.064 e isolati per contatto da 6.490 a 6.787 (924 con sintomi, 184 operatori sanitari). La somma tra positivi e ricoverati è di 2.182. I guariti ora sono 6.467 (6.443).

I NUMERI DEL CONTAGIO IN TEMPO REALE

Ultimo aggiornamento: 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA