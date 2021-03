Nelle Marche altri 15 morti per Covid. Aumentano anche i ricoveri nelle terapie intensive /La progressione del virus in tempo reale

ANCONA - L'incubo Covid sembra non finire. Mentre scoppia il caso dei vaccini AstraZeneca, nelle Marche si registra anche un nuovo aumento dei ricoveri in terapia intensiva. E dei morti: oggi, 15 marzo 2021, sono 15, nove donne e sei uomini. Ieri i decessi erano stati 11. Dall'inizio della pandemia le Marche contano 2.437 vittime per il coronavirus.

Nelle Marche per ildodicesimo giorno consecutivo aumenta il numero di ricoveri: oggi siamo passati da 834 a 854 (+20). Lo riferisce il Servizio Sanità regionale nell'ultimo aggiornamento: un paziente in più in Terapia Intensiva (132, +1) e ben 20 in più nei reparti non intensivi (508) mentre i degenti in Semintensiva sono 214 (-1). Nelle ultime 24ore sono 16 le persone dimesse mentre cresce ancora il numero delle persone assistite nei pronto soccorso (137, +17) e anche degli ospiti di strutture territoriali (241, +6). In sensibile calo invece sia i positivi in isolamento domiciliare (9.558, -518) sia le quarantene per 'contattò (21.263, -633; 8.134 con sintomi, 370 sono operatori sanitari). I guariti/dimessi sono ora 65.726 (+872).

