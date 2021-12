Covid Marche, sono 411 i nuovi positivi. In una provincia la metà dei casi /Il trend dei ricoveri

ANCONA - Sono 411 i nuovi casi positivi di Coronavirus di oggi, 7 dicembre 2021, secondo il bolllettino dell'Osservatorio epidemiologico della Regione Marche. Il tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti si attesta a quota 191,02 mentre il tasso di positività rispetto ai tamponi è dell'11,3%.

Dati che confermano come la curva epidemia, pur mantenedosi elevata, si stia stabilizzando. Il tasso di positività è in linea con quello dei giorni scorsi anche se la crescita è meno impetuosa delle scorse settimane. Di fronte a questa stabilizzazione, resta necessario mantenere alte tutte le precauzioni per evitare che possano esservi brutte sorprese per il periodo natalizio.



Per quanto riguarda la diffusione nelle province Ancona assorbe quasi la metà dei positivi con 193 casi, seguono Ascoli Piceno (71), Fermo (68), Pesaro Urbino (33) e Macerata (32). Sono 14 i casi di fuori regione.

Le classi di età più significative sono sempre quella tra 25-44 anni (112 casi) e 45-59 (98). Più contenuto ma ugualmente significativo il numero di positivi tra 6-10 anni (33 casi) e 11-13 (22).

