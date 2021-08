Covid, nelle Marche 198 nuovi positivi e una provincia torna a correre. Muore una donna, ricoveri su/ La progressione del contagio

ANCONA - Covid, i nuovi positivi giornalieri delle Marche tornano a sfiorare i 200, continua a salire il numero dei ricoverati e per il secondo giorno di fila va registrato un decesso. Oggi, sabato 21 maggio, il Gores ha comunicato 198 nuovi positivi, il 13,8% dei 1.439 tamponi prime diagnosi analizzati. L'incidenza è sostanzialmente stabile a 73,03 casi su 100mila abitanti. È di nuovo Macerata la provincia con più positivi (71), seguita da Ancona (47), Fermo (28), Pesaro (24) e Ascoli Piceno (9). Sono 19 i casi provenienti da fuori regione. Dei 198 nuovi positivi 30 sono sintomatici, 48 sono dovuti a contatti stretti con positivi, 69 a contatti domestici, 3 in ambiente di vita/socialità e 2 in ambito lavorativo; per 43 casi sono in corso le analisi epidemiologiche.

APPROFONDIMENTI ROMA «Non può entrare senza mascherina», «Ah si?... LA SANITA' A Macerata si riparte con quindici posti letto per i contagiati...

Operai, professori e studenti, ecco lo sprint dei vaccini: la media è di 1.200 dosi ogni giorno

UN DECESSO, +4 RICOVERI

Continuano a salire i ricoverati per Covid nelle Marche: oggi sono 58, 4 più di ieri. Restano 9 i degenti in terapia intensiva, salgono quelli in semintensiva (7, +2) e nei reparti non intensivi (42, +2). Salgono a 17 (+3) i pazienti accuditi nei pronto soccorso. Purtroppo, per il secondo giorno di fila il Gores ha segnalato un decesso: si tratta di una 95enne di Porto Sant'Elpidio già afflitta da altre malattie. I morti nelle Marche, da inizio pandemia, sono stati 3.045, 1.710 uomini e 1.335 donne.

In una settimana 200 focolai nelle Marche: quasi tutti tra le mura di casa, in famiglia

LA PROGRESSIONE DEI CONTAGI

Ultimo aggiornamento: 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA