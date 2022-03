Covid, nelle Marche 1.528 nuovi positivi: casi in crescita tra i giovani ed i 60enni. Incidenza ancora su/ Il trend

ANCONA - I numeri dei ricoverati sono ancora, per fortuna, da zona bianca, ma, anche nelle Marche si sta assistendo negli ultimi giorni d una ripresa dei contagi Covid. Il nuovo aumento della diffusione, almeno per il momento, non si sta riflettendo sul numero dei sintomatici e dei ricoverati anche per merito della diffusa copertura vaccinale. Ma il virus circola ancora, in particolare nelle fasce di popolazione con le più ampie resistenze no-vax. Oggi, venerdì 11 marzo, il Gores ha segnalato 1.528 nuovi positivi (ieri erano 1.893), con un tasso di posititività del 41,4% (dal 47,5%) sui 3.687 tamponi analizzati (ieri erano stati 3.989). Continua per il settimo giorno consecutivo, seppur di poco, la risalita dell'incidenza, che oggi si attesta a 753,76 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri 752,03).

I contagi nelle province

Restano sempre Ancona e Macerata le province più colpite dai contagi, con, rispettivamente, 464 e 303 nuovi casi. A seguire Ascoli Piceno (261) Pesaro Urbino (228) e Fermo (199); sono 73 i contagiati provenienti da fuori regione.

I contagi per classe di età

In salita i contagi tra i più giovani, in particolari nelle fasce tra 14 e 24 anni, ma i numeri tornano ad impennarsi anche tra i 60-69enni (158 casi), probabilmente tra coloro che ancora non hanno fatto il booster vaccinale. Tra i ragazzi preoccupano gli aumenti nella fascia delle scuole superiori (129 casi tra 14 e 18 anni) e tra i 19-24enni (129). Nel quadro generale, il maggior numero di casi si è verificato nella fasce tradizionalmente più colpite: 376 casi per i 25-44enni e 355 per i 45-59enni.

IL TREND DEI CONTAGI

