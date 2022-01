Covid Marche, Acquaroli: open day nei weekend per seconda e terza dose e tampone gratuito alla Befana per studenti a rischio

ANCONA - Non si molla. Se l’obiettivo è quello di puntare ai 15/16mila vaccini giornalieri e proteggere le scuole, considerate tra i primi luoghi focolaio insieme al trasporto pubblico, la Regione continua a martellare cercando ogni occasione valida per perseguire i suoi obiettivi. Dunque, i vaccini come primo fronte. Per chi vorrà sottoporsi a seconda o terza dose di vaccino anti-Covid, senza prenotazione, nelle Marche sarà possibile farlo nel fine settimana.

Ne ha parlato il governatore delle Marche Francesco Acquaroli in un videomessaggio per il nuovo anno ai marchigiani pubblicato su Facebook in occasione degli auguri per il Capodanno. Una delle ipotesi è organizzare, per le seconde e terze dosi, nel mese di gennaio degli ‘open day’ nei weekend in strutture, magari diverse dagli attuali hub vaccinali.



Il cambio di programma

Il via libera del Governo alla terza dose, ‘booster’, dopo quattro mesi, spiega Acquaroli, «cambia radicalmente la compagna vaccinale per come era stata pensata e per come è stata messa in campo nelle scorse settimane nei mesi autunnali» del 2021.



Il riallestimento degli hub

«Stiamo riallestendo - ha continuato Acquaroli - centri vaccinali che possano essere adeguati per raccogliere l’adesione di centinaia di migliaia di cittadini che da qui a qualche settimana dovranno recarsi per i richiami. - riferisce il presidente - Stiamo riallestendo tutta la programmazione e la prenotazione di tutto il sistema che era stato impeccabile la prima fase, per cercare di essere all’altezza».



Il secondo binario parallelo

«Nei prossimi giorni e nelle prossime ore sarà possibile continuare a prenotare la propria vaccinazione. - prosegue - È possibile farlo nei sistemi tradizionali che già conosciamo: tutti i giorni della settimana i cittadini prenotati potranno recarsi i nostri centri vaccinali per avere l’inoculazione. - ricorda - Come potranno recarsi nei nostri centri vaccinali tutti coloro che vorranno sottoporsi anche senza prenotazione alla prima dose. Per tutti coloro che invece dovranno fare il richiamo seconda o terza dose - conclude -, se vorranno farlo senza prenotazione, potranno recarsi nei centri vaccinali nel fine settimana».



Il fronte delle scuole

Sul fronte scuole, invece, giovedì 6 gennaio in tutta la regione ci sarà la possibilità di sottoporsi gratuitamente a tampone Covid per «tutti gli studenti delle scuole elementari e medie che hanno avuto contatti stretti con positivi o che manifestano sintomi». È il secondo contenuto forte che ha Acquaroli ha voluto trasmettere sempre nel corso del videomessaggio augurale. In questo contesto, Acquaroli ha voluto porgere il suo sentito ringraziamento a tutti i sanitari, in particolare quelli marchigiani, in prima linea da quasi due anni nella lotta contro la pandemia da Covid-19.



L’organizzazione in corso

«Il servizio sanitario regionale e le Aziende Sanitarie, - ha riferito Acquaroli - stanno predisponendo per la popolazione scolastica delle scuole elementari e delle scuole medie, per il giorno 6 gennaio, la possibilità di sottoporsi a tampone gratuito per tutti i ragazzi che hanno avuto contatti stretti con positivi o che manifestano sintomi». Un’iniziativa «volta a garantire il più possibile un rientro nelle aule scolastiche in sicurezza».

