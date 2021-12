Green pass, Super, niente: ecco chi e cosa potrà fare da lunedì. Il vademecum per questa zona gialla che scatta lunedì

ANCONA - Da lunedì le Marche salutano la zona bianca Covid: sarà obbligatoria la mascherina all’aperto. Per il resto (quasi) tutto uguale. Il governo ha pubblicato la tabella di tutte le attività consentite con il Super Green pass, il Green pass base o senza nessuna certificazione da lunedì.

COSA DI PUO' FARE CON IL SUPER GREEN PASS

1) Si può salire su treni, aerei, navi, traghetti ed autobus



2) Si possono utilizzare taxi ed auto noleggio



3) Si può utilizzare il trasporto scolastico



4) Si può salire sul funivie e cabinovie con lo skipass al chiuso e sugli impianti di risalita



5) Si può entrare nei luoghi di lavoro



6) Si può entrare nelle mense per i lavoratori



7) Si può accedere negli uffici pubblici



8) Si può entrare nei negozi e nei centri commerciali



9) Gli studenti possono entrare nelle Università , assieme a tutti gli alunni di ogni ordine e grado



10) Si può accedere nelle strutture sanitarie, Rsa ed Hospice



11) Si può consumare al bancone del bar



12) Si può entrare nei ristoranti all’aperto e al chiuso



13) Si può alloggiare in tutte le strutture ricettive



14) Si può mangiare al ristorante delle strutture ricettive



15) Si può effettuare attività sportiva all’aperto e al chiuso



16) Si può prenotare l’attività riabilitativa



17) Si può accedere negli spogliatori per l’attività sportiva



18) Si possono fare sport di squadra al chiuso e all’aperto



19) Si può praticare sport da contatto all’aperto e al chiuso



20) Si può accedere nei teatri, ai concerti, nei cinema, dove c’è musica dal vivo e in altri locali, negli stadi e nei Palasport



21) Si possono visitare mostre, musei, andare negli archivi o nelle biblioteche



22) Si può andare a sagre e fiere anche su aree pubbliche



23) Si può entrare nelle sale da ballo e nelle discoteche



24) Si può partecipare alle feste dopo la cerimonia civile o religiosa, ma anche ad altre feste come i compleanni



25) Si può entrare nei centri benessere e usufruire dei servizi termali



26) Si può entrare nei parchi tematici



27) Si può entrare nei centri culturali e nei centri sociali, all’aperto e al chiuso



28) Si possono frequentare le sale da gioco, le sale scommesse, i Casinò e i Bingo



29) Si può partecipare alle prove dei concorsi in presenza



30) Si può partecipare a convegni e congressi all’aperto e al chiuso



31) Si può andare in Chiesa

COSA SI PUO' FARE CON IL GREEN PASS

1) Si può salire su treni, aerei, navi, traghetti ed autobus



2) Si possono utilizzare taxi ed auto noleggio



3) Si può utilizzare il trasporto scolastico

4) Si può salire sul funivie e cabinovie con lo skipass al chiuso e sugli impianti di risalita



5) Si può entrare nei luoghi di lavoro



6) Si può entrare nelle mense per i lavoratori



7) Si può accedere negli uffici pubblici



8) Gli studenti possono entrare nelle Università, assieme a tutti gli alunni di ogni ordine e grado



9) Si può accedere nelle strutture sanitarie, Rsa ed Hospice



10) Si può entrare nei negozi e nei centri commerciali



11) Si può consumare al bancone del bar



12) Si può mangiare al ristorante all’aperto



13) Si può alloggiare nelle strutture ricettive



14) Si può mangiare al ristorante interno della struttura ricettiva



15) Si può svolgere attività sportiva all’aperto e al chiuso



16) Si può prenotare l’attività riabilitativa



17) Si può accedere negli spogliatoi delle strutture sportive



18) Si posso praticare gli sport di squadra al chiuso



19) Si possono effettuare gli sport di quadra e attività sportivain centri e circoli sportivi all’aperto e al chiuso



20) Si possono svolgere sport di contatto al chiuso e all’aperto



21) Si possono visitare mostre, musei, e altri luoghi della cultura come archivi e biblioteche



22) Si possono visitare sagre, fiere anche su aree pubbliche



23) Si può partecipare a congressi e convegni all’aperto e al chiuso



24) Si può partecipare alle feste conseguenti a cerimonie civili e religiose



25) Si può accedere ai centri benessere ed ai centri termali



26) Si può accedere a parchi tematici e di divertimento



27) Si possono frequentare centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto e al chiuso



28) Si può accedere alle sale da gioco, sale scommesse sale Bingo e Casinò



29) Si può partecipare alle prove in presenza



30) Si può andare in chiesa

COSA SI PUO' FARE SENZA GREEN PASS

1) Si possono utilizzare Taxi ed autovetture fino a nove posti con conducente



2) Si può usufruire del trasporto scolastico per gli alunni under 12



3) Si può acquistare lo skipass per uso esclusivo di impianti di risalita diversi da funivie, cabinovie e seggiovie al chiuso



4) Si possono effettuare sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi all’aperto



5) Si possono fare sport di contatto all’aperto



6) Si può fare attività sportiva e motoria all’aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici



7) Si possono frequentare piscine e centri natatori all’aperto



8) Si può effettuare attività riabilitativa e terapeutica all’aperto e al chiuso



9) Si può andare in Chiesa



10) Si può accedere ad uffici e servizi pubblici



11) Si può entrare nei negozi e nei centri commerciali



12) Si può frequentare la scuola dell’obbligo e gli istituti superiori





