Dal ministro Garavaglia spiragli alle disco, nelle Marche ha annunciato quando potrebbero riaprire

JESI - «Coraggio, grinta ed entusiasmo: ecco ci serve». La ricetta è del ministro del turismo Massimo Garavaglia, impegnato ieri in un intenso tour nella nostra regione per incontrare i rappresentanti delle istituzioni, le associazioni di categoria e ascoltare le esigenze dei territori. Il ministro della Lega, ricevuto a Jesi dal sindaco Massimo Bacci e dall’assessora regionale alla Cultura Giorgia Latini, era atteso anche da buona parte dello stato maggiore marchigiano del Carroccio: i parlamentari Patassini, Lucentini, Paolini e Pazzaglini; i consiglieri regionali e le coordinatrici locali. Garavaglia veniva da Gradara e nel pomeriggio è stato anche a Castelfidardo, Civitanova, Porto Sant’Elpidio e San Benedetto.



La sinergia con Roma

«La sinergia col Ministro Garavaglia sta portando e porterà importanti frutti – dice l’assessora Latini – questa è una stagione con un incremento del turismo del +26% rispetto all’anno scorso. Funziona l’effetto Mancini, che secondo le associazioni di categoria ha portato più un miliardo di economia reale nei nostri territori. Non ci focalizziamo solo sulla costa: stiamo lavorando con una proposta di legge per il rilancio del turismo nei nostri borghi. A settembre partirà il festival del Borghi “MarcheStorie”».



L’idea del turismo diffuso

Il sindaco Massimo Bacci ha puntato l’attenzione sulla necessità di saper fare accoglienza anche con i cosiddetti “alberghi diffusi”. «Con la pandemia è cambiato il turismo, bene l’effetto Mancini ma purtroppo ad oggi non siamo pronti ad accogliere tantissime persone per questo dobbiamo lavorare in questa direzione». Il Ministro, che ha esordito dicendosi entusiasta di tornare a Jesi che aveva già visitato per motivi familiari, ha puntualizzato subito: «l’unico modo di uscire dalla lockdown è fatturare. Ma per farlo non basta dire che le Marche sono un posto bello, bisogna portare turisti. Dunque, ben vengano le iniziative della Regione Marche, i testimonial come Mancini, Vezzali. Ma quanti sanno che Jesi è anche la terra natale di Giovan Battista Pergolesi? Su questo dobbiamo puntare».

Ha ammesso la necessità di investire nelle infrastrutture, anche se «la scelta scellerata di abolire le province ha significato aver dimenticato le strade provinciali, diventate ovunque un disastro. Ora dobbiamo spendere il triplo per intervenire. Dobbiamo promuovere il sistema Italia ad esempio con la rete delle città della musica classica; gli eventi per i 100 anni della Moto Guzzi; la risorsa della storia della Ferrari; le città dantesche da agganciare con Gradara, gli itinerari in e-bike… Ma se un turista viene a Jesi, deve anche mangiare i vincisgrassi e per accogliere bene serve personale. Il settore del turismo ha bisogno di 100.000 persone eppure la soglia dei disoccupati è del 10%. Qualcosa non torna: tra reddito di cittadinanza e contributi agli stagionali nel settore della ristorazione ci sono regole sbagliate che vanno cancellate».



Il piano strategico

Il Ministro parla anche di “piano strategico” per promuovere i prodotti che identificano i territori, come il Verdicchio e il vino. «Facciamo diventare l’Italia capitale del vino, lavoriamo per far aprire gli impianti sciistici per una stagione di serenità e per far lavorare le imprese, restiamo aperti, un terzo lockdown questo Paese non lo regge». Poche ore prima a Gradara aveva espresso parole importanti per il settore dell’intrattenimento, uno dei pochi rimasti al palo dopo la terza ondata Covid: «Intanto vediamo di dare un sostegno a chi è stato chiuso per legge: questo è già stato deciso e viene fatto. Poi speriamo che ci siano le condizioni per riaprire, penso dopo l’estate». Garavaglia ha ricevuto e ascoltato le istanze di tutti gli operatori, soprattutto quelli della costa, I residenti di Scossicci, a Porto Recanati, gli hanno consegnato un documento con il quale si ricorda lo stato di precarietà della zona nord del comune, ricca di seconde case ma flagellata dalle mareggiate e senza protezione contro il disastroso fenomeno dell’erosione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA