Covid, altri 1044 contagi nelle Marche. Nell'ultima settimana da registrare anche 16 decessi

ANCONA - Dopo un mese di crescita sostenuta, s'appiattisce la curva dei contagi da Coronavirus nelle Marche. Con i 1.044 casi annotati nel bollettino di ieri, la settimana si è chiusa con quasi 8.600 nuovi positivi e un'incidenza di 572 casi ogni 100mila abitanti. Siamo appena al 3% in più rispetto a una settimana fa, confermando una tendenza alla diminuzione della diffusione virale, dopo un picco che nella terza settimana di settembre aveva raggiunto il +80% dei casi. Ci vorrà ancora qualche tempo, una settimana circa, prima che si allinei a questa tendenza alla frenata anche la curva dei ricoveri per Covid, che infatti continua a crescere. Nelle Marche sono attualmente 138 i pazienti ospedalizzati per affezioni respiratorie da Coronavirus, 7 dei quali in terapia intensiva, mentre una settimana fa il totale era a 80, soltanto due dei quali in rianimazione. Nell'ultima settimana si sono registrati 16 decessi correlati all'epidemia.