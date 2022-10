Covid nelle Marche, impennata di ricoveri: ora sono 105, due i morti

Impennata di ricoveri per Covid-19, che passano da 80 a 105 con un +25 di degenti, tutti in reparti non intensivi. Tra i ricoverati ce ne sono due in Terapia intensiva e cinque in Semintensiva (numeri stabili) e 98 in reparti non intensivi (+25). Lo ha comunicato la Regione Marche.

Numeri in salita anche nel pronto soccorso

In 24ore registrati 501 casi di positività (8.413 in una settimana) sulla base di 1.324 tamponi e l'incidenza è risultata ancora in lieve aumento (da 556,45 a 559,38). Due le persone decedute; in totale il bilancio di vittime nella regione sale a 4.122. Anche nei pronto soccorso numeri in salita: le persone in osservazione salgono da 9 a 29. In controtendenza le quarantene che scendono da 10.670 a 10.531 (-139).