Nelle Marche oggi altri 12 morti per il Covid, il più giovane un uomo di 63 anni. Sono 1.978 dall'inizio della pandemia /I numeri del virus

ANCONA - Nelle Marche oggi 31 gennaio 2021 altri 12 morti da coronavirus, il più giovane è un uomo di 63 anni del Fermano. Dall'inizio della pandemia le vittime per il Covid-19 nella nostra regione sono state 1.978.

I NUMERI DEL CONTAGIO NELLE REGIONI

I ricoverati per Covid sono in calo nelle Marche secondo l'aggiornamento del Servizio Sanità della Regione: sono 601, -12 rispetto a ieri. Una diminuzione legata ai pazienti in reparti non intensivi che sono 378, -16 su ieri, mentre quelli in terapia intensiva sono 71 (+1) e quelli in area semi intensiva sono 151 (+3). Nelle ultime ventiquattr'ore ci sono stati inoltre 20 dimessi. In calo anche gli ospiti di strutture territoriali da 229 a 224, mentre le persone nei pronto soccorso (tecnicamente non comprese tra i ricoverati) sono salite da 21 a 23. Continuano ad aumentare i positivi in isolamento domiciliare da 8.547 a 8.657. Gli attualmente positivi (ricoverati più positivi in isolamento) sono 9.258. In netto calo le persone in quarantena per contatti con contagiati che scendono da 15.348 a 14.841, di cui 4.045 con sintomi, 649 operatori sanitari. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 44.263.

Ultimo aggiornamento: 17:57

