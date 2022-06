Covid, impennata dei positivi: 1.388 in un giorno nelle Marche. Salgono ricoveri e incidenza, due decessi/ Il trend

ANCONA - Covid, brusca impennata dei contagi giornalieri nelle Marche. Segnale brutto, ma non del tutto inatteso, di fronte al propagarsi della variante Omicron 5, e che invita non abbassare la guardia. Continua, infatti, a salire l'incidenza e anche i ricoveri sono in aumento.

Oggi, martedì 21 giugno, il Gores ha segnalato 1.388 nuovi positivi nelle Marche (ieri erano stati 334, ma con un numero limitato di analisi effettuate domenica), il 38,8% (dal 37,9%) dei 3.577 tamponi diagnostici analizzzati (ieri erano stati 880). L'incidenza continua a salire e oggi si attesta a si attesta a 373,07 casi settimanali ogni 100mila abitanti (341,56).

In salita i ricoverati, che oggi sono 77, due più di ieri . Stabili a 4 quelli in terapia intensiva, salgono a 73 (+2) quelli in area medica. Oggi è stato portrtoppo segnalato il decesso legato al Covid di due persone, dall'inizio della pandemia sono state 3.926 le vittime nelle Marche, 2.170 uomini e 17.58 donne.

IL TREND DEI CONTAGI

