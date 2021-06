Longevità e benessere anche ai tempi del Covid: un webinar di Confartigianato per "Invecchiare bene"

ANCONA - Longevità e benessere anche ai tempi del Covid: un webinar di Anap Confartigianato Marche per "Invecchiare bene", domani alle 15.

Coronavirus, 29 nuovi positivi e due morti in un giorno nelle Marche, continuano a calare i ricoveri/ Il trend dei contagi

Sono più di 380.000 gli over 65 residenti nelle Marche, pari al 25,2% della popolazione (23,2% il dato nazionale). Nella nostra regione ci sono oltre 200 ultrasessantacinquenni ogni 100 giovani under 14. Anap Confartigianato Marche, l’associazione dei pensionati in collaborazione con Inrca organizza per domani giovedì 17 giugno alle ore 15 il webinar “ l’arte di saper invecchiare, longevità e benessere ai tempi del Covid”. La relazione principale è a cura della dott.ssa Fabrizia Lattanzio direttore scientifico Inrca. Interverranno Guido Celaschi e Fabio Menicacci presidente e segretario nazionale Anap Confartigianato, il presidente Anap Marche Giorgio Cataldi. Ad aprire i lavori che saranno coordinati dal segretario generale di Confartigianato Marche Giorgio Cippitelli, il presidente di Confartigianato Marche Giuseppe Mazzarella.

APPROFONDIMENTI LA SITUAZIONE Varianti, 32 positivi anche dopo la prima dose di vaccino. Prevale... LA CAMPAGNA Le Marche pronte per vaccinare anche i turisti, in settimana aprono...

Volo per tornare dall’India, il viaggio ad alta tensione di 20 sacerdoti marchigiani con la paura della variante. Percorso anti Covid: ecco cosa li aspetta

Sarà una importante occasione anche per parlare di ricerca scientifica, di migliorare la qualità della vita della popolazione anziana, soprattutto in tempi come quelli che stiamo vivendo, in cui la pandemia da Covid -19 ha svelato tutte le fragilità e la precarietà del nostro quotidiano.

L’iniziativa rientra nelle attività che Anap organizza per assicurare un’informazione puntale ed accurata con elementi utili per invecchiare bene ed in salute, per far conoscere anche alcuni piccoli accorgimenti quotidiani e affrontare la terza età con il giusto atteggiamento, all’insegna del corretto stile di vita. Tutte le informazioni allo 071.2900134 e sulla pagina facebook di Confartigianato Marche . Per seguire il webinar : https://global.gotomeeting.com/join/588647229

© RIPRODUZIONE RISERVATA