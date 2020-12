Covid, sono 337 i nuovi positivi al virus oggi nelle Marche. La situazione per provincia /La mappa del contagio in tempo reale

ANCONA - I n uovi positivi oggi 1 dicembre 2020 nelle Marche sono 337 su 1.213 tamponi effettuati (ieri erano stati 252 su 955 tamponi effettuati). E' Ascoli la provincia con il numero più elevato di nuovi contagi: 151.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato inoltre che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.349 tamponi: 1.213 nel percorso nuove diagnosi e 1.136 nel percorso guariti.

I positivi sono 337 nel percorso nuove diagnosi (26 in provincia di Macerata, 51 in provincia di Ancona, 93 in provincia di Pesaro-Urbino, 6 in provincia di Fermo, 151 in provincia di Ascoli Piceno e 10 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (59 casi rilevati), contatti in setting domestico (75 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (86 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (24 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (4 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (18 casi rilevati), screening percorso sanitario (8 casi rilevati). Per altri 60 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Antigenico sono stati effettuati 766 test e sono stati riscontrati 18 casi positivi.

