Covid, sono 10 oggi i morti nelle Marche. Le vittime dall'inizio della pandemia sono state 1.996 /La progressione del contagio

ANCONA - Il Covid ha ucciso altre 10 persone nelle Marche oggi, 2 febbraio 2021. In totale dall'inizio della pandemia le vittime nella nostra regione sono state 1.996.

LA PROGRESSIONE DEL CONTAGIO

Ancora il segno più nella casella ricoveri per Covid-19 nelle Marche: nelle ultime venmtiquattr'ore sono aumentati da 607 a 612 (+5). Una crescita dovuta soprattutto ai degenti in reparti non intensivi (394, +10) mentre sono in calo i pazienti in Terapia intensiva (68, -4) e Semintensiva (150, -1). Nell'ultima giornata i dimessi sono 29 mentre gli assistiti nei pronto soccorso 27 (-8) e gli ospiti di strutture territoriali 224 (+2). Il Servizio Sanità della Regione fa sapere anche che risultano in sensibile calo i positivi in isolamento domiciliare (8.069, -496) e in forte crescita i guariti (45.342, +816) mentre aumentano le persone in quarantena per contatto con contagiati (15.052, +308).

