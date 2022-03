Covid, nelle Marche 2.560 nuovi positivi: da lunedì è zona bianca ma l'incidenza corre/ Il trend

ANCONA - Le Marche, da lunedì prossimo, tornano in zona bianca Covid per le due ultime settimane in cui il sistema della classificazione a colori resterà valido. Una promozione che all'atto pratico cambia poco o nulla, ma che certifica come, almeno per il momento, la ripartenza dei contagi in questa quarta ondata non abbia comportato eccessive pressioni sulle strutture ospedaliere. In particolare per i reparti di terapia intensiva, mentre invece si vedono rialzi per i ricoveri a media e bassa intensità. Le incognite legate alla diffusione della subvariante Omicron-2, comunque, invitano a non abbassare la guardia anche all'approssimarsi della fine dello stato d'emergenza nazionale. Oggi, sabato 19 marzo, il Gores ha segnalato 2.560 nuovi postitivi (ieri erano stati 2.862), con un tasso di positivita del 44,5% (dal 46,6%) sui 5.751 tamponi testati (ieri 6.146). L'incidenza, che poche settimane fa era scesa fino a 600, oggi sale fino a 1.133,01 casi settimanali ogni 100mila abitanti.

Covid, verso la fine dello stato di emergenza. Le date, le regole, ecco che cosa cambia nella vita quotidiana

Le Marche e il momento tanto atteso del dopo-emergenza. Ecco la carica di Acquaroli: «Programmiamo la nostra estate»

+++++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO++++++++

IL TREND DEI CONTAGI

© RIPRODUZIONE RISERVATA