Nelle Marche altri sette morti per il coronavirus, sono 1.305 dall'inizio della pandemia /La mappa del Covid in tempo reale

ANCONA - Le vittime del Covid oggi 3 dicembre 2020 nelle Marche sono sette, dall'inizio della pandemia 1.305. Le vittime sono quattro maschi e tre donne, il più giovane è un uomo di 63 anni.

Ancora in sensibile discesa nelle Marche il numero di ricoverati per Covid-19 che nelle ultime 24ore è passato da 650 a 614 (-36): ben 34 i degenti in meno nei reparti non intensivi (da 418 a 378), cinque in meno in Semintensiva (da 153 a 148) e tre in più in Terapia intensiva (da 85 a 88). Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. Le persone dimesse nell'ultima giornata sono 49 mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 251 (+21). Nei Pronto soccorso sono assistiti in 28 (+4). Continua a crescere il numero di positivi in isolamento domiciliare (da 17.919 a 18.335, +416) ma anche quello dei guariti (da 10.706 a 10.793, +87). Infine le persone isolate in casa per contatti con contagiati sono 15.149 (-415; 3.516 con sintomi e 554 operatori sanitari)

