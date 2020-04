Coldiretti Marche esulta per le misure anti Covid-19 in agricoltura: «La Regione ha accolto le nostre indicazioni»

ANCONA - “La scelta di sostenere il settore agricolo e agrituristico è un atto lungimirante, conscio delle difficoltà che il comparto sta vivendo e in linea con il lavoro di concertazione che ha visto Coldiretti Marche impegnata in un confronto costruttivo con l'assessorato”. È quanto dichiarato da Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche, nel commentare l’approvazione da parte dell’Assemblea legislativa delle Marche, del pacchetto di misure urgenti a sostegno delle attività produttive e del lavoro autonomo. “Questa legge – aggiunge la presidente Gardoni – darà respiro a chi ha garantito e continuerà a garantire la sopravvivenza alimentare e la tenuta dei territori in una fase così complessa della nostra storia. È la scelta politica più necessaria, ogni organo decisionale dovrebbe farla propria”. La pdl prevede importanti interventi a sostegno dell’agricoltura con un fondo di 600mila euro per contributi per il settore zootecnico (a capo ovino e sul latte) oltre a un fondo per sostenere, ampliare e rafforzare il servizio di consegne a domicilio (esteso agli agriturismi), per la sua promozione e a copertura dei costi sostenuti.

