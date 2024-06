ANCONA Aumenta sì il reddito medio ma cambiano le strategie di acquisto e la composizione del carrello della spesa. La colpa è del costo della vita e dell’inflazione che hanno inciso sul potere d’acquisto. Il 5% dell’aumento del reddito medio dei marchigiani registrato sugli ultimi dati definitivi del 2022 (22.413 euro, +1067 rispetto al 2021) non compensa l’indice del 7,6% dell’inflazione, relative allo stesso anno.

Resilienti le famiglie hanno adottato nuovi comportamenti. Vanno più spesso a fare la spesa, comprano solo il necessario, privilegiano promozioni ed offerte e sono molto attente a ridurre gli sprechi. Per fortuna l’inflazione nel frattempo ha frenato (la rilevazione del maggio scorso ha rilevato un aumento dei prezzi dello 0,2% su base mensile e dello 0,8% su base annua) e le Marche figurano sempre tra le regioni più virtuose nel contenimento della spesa. «Per il momento l’inflazione sta rallentando ma subiamo tuttora gli effetti dell’indice dei mesi precedenti» riconosce Giancarlo Collina, il presidente di Federconsumatori.



Gas ed elettricità



«In ogni caso, i problemi sono il caro energia, i costi del gas e dell’elettricità, a cui si aggiungono gli aumenti dell’agro-alimentare provocati anche dal calo delle rese legato agli eventi meteo eccezionali e ai cambiamenti climatici. Tutto questo ha inciso ovviamente sui bilanci delle famiglie, tolto potere d’acquisto, specie ai pensionati». Dai dati del Ministero elaborati dalla Cgil, la categoria dei lavoratori in quiescenza ha dichiarato un reddito medio nelle Marche di 18.527 euro, un +4,1% rispetto al 2021 «ma se si sommano le varie spese, affitto, bollette, costi della vita – elenca Collina – i pensionati sono in difficoltà soprattutto considerando che devono affrontare più spese sanitarie».



I tassi di interesse



Per l’avvocato Floro Bisello, segretario Nazionale Adusbef, ad aver favorito la spirale inflazionistica è stato anche il rialzo dei tassi di interesse. «In uno scenario - spiega - con un’inflazione in crescita, la Banca centrale aumenta il costo del denaro per scoraggiare l’accesso al credito. In questo modo comincia a circolare meno valuta e, inevitabilmente, l’inflazione tende sì a diminuire ma le banche commerciali trasferiscono una parte di queste tariffe più elevate ai propri clienti, il che riduce il potere d’acquisto. Diventa più costoso prendere in prestito denaro per una casa o un’auto. E per chi ha un mutuo con il tasso variabile le rate mensili sono raddoppiate». Nella nostra regione sono diminuiti in questo primo scorcio dell’anno i prestiti bancari e le compravendite di abitazioni. «In realtà gli ultimi aumenti delle bollette – avverte Corrado Canafoglia, responsabile Marche dell’Unione dei Consumatori – lo vedremo davvero nei prossimi mesi e non saranno indolori». Allarga il campo delle sue analisi. «Perché ad influenzare il potere di acquisto delle famiglie sono molti componenti – osserva – come i prezzi dell’edilizia, oggi costa il doppio ristrutturare casa ma anche per chi ha un banale problema come un tubo che si tappa; od ancora il prezzo dei carburanti. Paghiamo di meno il litro alla pompa ma consumiamo prodotti trasportati da altre regioni dove i carburanti costano di più».