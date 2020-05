Corri in edicola, con il Corriere Adriatico un inserto speciale sul futuro che ci aspetta e in omaggio una mascherina

Ci siamo: oggi con il Corriere Adriatico in edicola troverete in omaggio una mascherina chirurgica. E sarà un’edizione imperdibile anche per un altro motivo: il quotidiano delle Marche (con il quale viene distribuito anche il dorso nazionale de Il Messaggero) infatti regalerà anche l’inserto speciale Dossier Tecnologia.

Dunque riepilogando: Corriere Adriatico e Il Messaggero più Dossier Futuro e mascherina chirurgica in una confezione incellophanata tutto a un euro e 30, ovvero 10 centesimi in più rispetto al prezzo usuale. Un’edizione speciale che nasce dal desiderio di mettere a disposizione dei lettori il più prezioso degli strumenti di protezione dal Coronavirus di altissimo profilo. Le mascherine in regalo oggi sono state approvate dall’Istituto Superiore della Sanità e sono già state salutate con importanti apprezzamenti dalle maggiori istituzioni della regione.

