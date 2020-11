Con il Corriere Adriatico il giovedì c’è “Molto” da scoprire, sfoglia i nuovi magazine del Gruppo Caltagirone

Dedicato ai lettori che vogliono sapere Molto. Della salute, dell’economia, del futuro, del mondo in rosa. Si chiama proprio così: Molto, il magazine che domani sarà in edicola con il Corriere Adriatico e gli altri quotidiani di Caltagirone Editore: Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino e Nuovo Quotidiano di Puglia. I nuovi magazine gratuiti usciranno ogni giovedì: 24 pagine di informazione, con un taglio innovativo e ben ancorato alla stringente attualità, si concentreranno, oltre che su Salute, anche su Economia, Futuro e Donna.

La nuova iniziativa editoriale è stata curata nella sua veste grafica dallo Studio Sergio Juan mentre l’identità creativa e verbale di Molto è stata realizzata da Carmi e Ubertis, compasso d’Oro 2020. I periodici saranno curati da una redazione dedicata che riceverà e raccoglierà gli input di tutti i cinque giornali del Gruppo Caltagirone. Ogni appuntamento avrà anche una declinazione digital, accessibile da tutte le testate del Gruppo attraverso le rispettive sottosezioni tematiche, da consultare comodamente dai propri dispositivi personali in qualsiasi momento.

Inoltre, una volta al mese un evento live, trasmesso in streaming sul sito www.corriereadriatico.it e sui siti dei quotidiani del Gruppo, accompagnerà l’uscita di uno dei magazine con interviste e confronti fra i protagonisti del settore, gli esperti, le aziende e le istituzioni per tracciare assieme gli scenari. Il primo appuntamento webinar, previsto per il prossimo 3 dicembre, tratterà temi dell’Economia Circolare.

Ogni primo giovedì del mese i lettori troveranno allegato al Corriere Adriatico e alle altre testate di Caltagirone Editore, MoltoEconomia, che aiuterà ad approfondire e comprendere meglio lo stato di salute della nostra economia. Il secondo giovedì del mese sarà la volta di MoltoSalute, il supplemento che avrà l’obiettivo di informare ed aggiornare il lettore su prevenzione e ricerca, wellness e farmaceutica. Il terzo giovedì del mese uscirà MoltoFuturo, un approfondimento dedicato alle innovazioni tecnologiche. Infine, l’ultimo giovedì del mese sarà dedicato all’universo femminile con MoltoDonna, il magazine che racconterà l’empowerment femminile ed i mezzi per sostenerlo. Da domani, in edicola con il Corriere Adriatico e le altre testate di Caltagirone Editore, c’è Molto da scoprire.

E' possibile sfogliare il magazine "Molto" anche comodamente da Pc, Tablet o Smartphone. Per farlo gli utenti devono visitare il link https://shop.corriereadriatico.it/edicola. Chi è abbonato potrà già sfogliarlo, per chi non lo fosse ancora c'è una offerta proposta. Lo speciale ovviamente è disponibile anche sulle nostre app digital del Corriere Adriatico (Apple, Android e Amazon). Buona lettura.

